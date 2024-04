Megasprung im Video: Hier bricht der Bündner Freeskier Kim Gubser den Höhen-Weltrekord

Er fliegt. Und fliegt. Und fliegt. Bis auf eine Höhe von 14,6 Meter. Kim Gubser stellt bei den Swatch Nines am Schilthorn, einem Einladungsevent für Freestyle-Athleten, einen neuen Höhenweltrekord auf. So hoch ist vor dem Davoser noch keiner geflogen. Den bisherigen Rekordhalter David Wise überbot Gubser um knapp einen halben Meter. «Ich habe mein Limit gefunden», so Gubser.

Auf Instagram lassen die Gratulationen nicht auf sich warten. Teamkollegen Andri Ragettli kommentiert mit einem Raketen-Emoji. Giulia Tanno schreibt: «Chum mal wieder abe ey.» Über 13 000 Gefällt-mir-Angaben erhält Gubser.

Der 23-Jährige schliesst damit eine durchaus gelungene Saison ab. Im Big Air klassierte sich Gubser in vier Weltcup-Wettkämpfen stets in den Top 12. Im Slopestyle ist ein 10. Platz das Bestergebnis.