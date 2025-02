Keine Einigung mit Verband: Ist Arosas Aufstieg definitiv vom Tisch?

Der EHC Arosa möchte aus der My Hockey League in die zweithöchste Schweizer Liga (Swiss League) aufsteigen. Weil die Schanfigger als einziges Team Aufstiegsambitionen hegen, wäre aus sportlicher Sicht für den Aufstieg ein Play-off-Viertelfinalerfolg im Duell mit Thun nötig. Mit den Berner Oberländern, welche die Qualifikation auf Rang 5 beendeten, bekommen es die viertplatzierten Aroser am heutigen Dienstagabend erstmals zu tun.