Kader-News: Neues Personal für den EHC Chur

Adrian Düggelin ist ein Eigengewächs des EHC Chur. Der bald 19-Jährige Torhüter hat seine sportliche Laufbahn beim Glarner EC begonnen. Ab der U17 spielte er beim EHC Chur. Bereits in der letzten Saison kam er in vier Spielen der ersten Mannschaft zum Einsatz. Nun hat er seinen ersten Vertrag im Fanionteam unterzeichnet. «Es ist immer sehr erfreulich, wenn eigene Nachwuchsspieler in die erste Mannschaft aufsteigen», so Gerhard, «das zeigt, welch gute Arbeit in unserem Nachwuchsbereich geleistet wird. Mit Adrian haben wir nun den dritten Torhüter rekrutiert.»