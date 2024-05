In drei Jahren von der MSL in die National League: Ehemaliger Chur-Stürmer wechselt zum SCB

Yanick Sablatnig spielt in der kommenden Saison für den SC Bern. Der 24-jährige Stürmer unterschrieb beim SCB einen Einjahresvertrag. Sablatnig stand die letzten drei Jahre beim SCB-Partnerteam EHC Basel unter Vertrag, wo er in 118 Spielen 82 Punkte realisierte. Im vergangenen Dezember trainierte er erstmals mit dem SCB und wusste die Verantwortlichen zu überzeugen. Beim SCB machte er in der vergangenen Saison 26 Spiele, erzielte dabei sein erstes Tor in der National League. Sportdirektor Martin Plüss lässt sich in einer Medienmitteilung zitieren: «Yanick Sablatnig hat sich in der vergangenen Saison mit guten Leistungen aufgedrängt und einen Platz im Team erkämpft. Er verdient es, in der kommenden Saison von Beginn weg diese Möglichkeit zu haben.»

Sablatnig ist ein Name, den auch Bündner Hockeyfans kennen. Der Zürcher wechselte in der Saison 2019/20 vom Nachwuchs der Rapperswil-Jona Lakers zum EHC Chur. 43 Mal lief er für die Bündner auf, wurde zwischenzeitlich an die Ticino Rockets ausgeliehen und wechselte schliesslich im Sommer 2021 nach Basel.