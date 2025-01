HCD-Urgestein Wieser gibt Rücktritt bekannt - macht er jetzt noch die 1000 voll?

Jetzt ist es fix. Marc Wieser beendet im Sommer seine Karriere. Dies gibt der HCD-Stürmer am Mittwochmorgen auf den Kanälen des Klubs in den sozialen Medien bekannt. Schon am Spengler Cup hatte der 37-Jährige diesen Entscheid gegenüber TV Südostschweiz angedeutet. «Das kann möglich sein. Gut möglich», antwortete Wieser damals auf die Frage, ob man ihn in der kommenden Saison nicht mehr auf dem Eis sehen werde.

Das HCD-Urgestein gab in der Saison 2005/06 sein Debüt in der National League. Und verbrachte seine ganze Karriere – mit Ausnahme von drei Jahren in Biel – in Davos. Total kommt er in der höchsten Schweizer Liga auf 986 Einsätze (über 200 Tore). Damit dürfte Wieser noch in dieser Saison die 1000er-Marke knacken und in einen erlauchten Spielerkreis eintreten. Mit dem HCD gewann er vier Meistertitel sowie den Spengler Cup 2023. Seine produktivste Saison hatte Wieser im Winter 16/17, als er in 60 Spielen 46 Punkte erzielte. «Ein riesiges Dankeschön an den HCD, dass er mir all diese Träume ermöglicht hat», sagt Wieser in einem Video in den sozialen Medien.