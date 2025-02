HCD-Stürmer Nussbaumer über Play-off-Gegner: «Ich wünsche mir Bern – wegen meiner Familie»

von Roman Michel und Bernhard Camenisch

Wird es Zug? Bern? Oder doch Fribourg-Gottéron? Der Qualiendspurt in der National League läuft. Spätestens in einer Woche wird der HC Davos seinen Play-off-Gegner kennen. Stürmer Valentin Nussbaumer hat einen klaren Favoriten aus dem Trio: der SCB. Nicht etwa aus sportlichen Gründen. «Das wäre für meine Familie am nähesten, um an die Spiele zu kommen», so der Jurassier im neusten HCD-Talk auf «TV Südostschweiz». «Ich schaue zwar nicht täglich auf die Tabelle. Aber wir wissen schon, wo wir stehen.» Am liebsten würde sich Nussbaumer im Endspurt noch einen Platz in den Top 4 sichern – und so das Heimrecht in den Play-offs. Zur Erinnerung: Letztmals durfte der HCD 2016 zuhause in die Viertelfinals starten.