Grosser Name in Chur: Nationalgoalie Genoni ist am Sonntag Gast beim EHC-Talk

Leonardo Genoni ist am Sonntag Gast beim EHC-Talk im Thomas-Domenig-Stadion. Wie ihr dabei sein könnt. Und wo ihr eure Fragen an den Nationalgoalie stellen könnt.

Roman Michel

Zu Gast in Chur: Leonardo Genoni ist Verwaltungsrat beim Swiss-Ligisten. Bild Peter Schneider / Keystone

Dieser Mann hat schon vieles erlebt. Zweimal WM-Silber. Sieben Schweizermeistertitel. Leonardo Genoni gehört zu den grössten Goalies in unserem Eishockey. Nach Stationen in Davos und Bern spielt der Zürcher seit sechs Jahren beim EV Zug. Neben dem Eis mischt Genoni seit dem Sommer auch beim EHC Chur mit. Als Verwaltungsrat, verantwortlich für den Bereich Nachwuchs und Sport. Am Sonntag schaut der 37-Jährige in Chur vorbei – anlässlich des Swiss-League-Heimspiels gegen Sierre ist Genoni Gast beim EHC-Talk in der Stadionbar. Der Talk wird präsentiert von Radio Südostschweiz und startet um 15.45 Uhr. Mit einem Matchticket habt ihr die Möglichkeit, beim Talk dabei zu sein. Zudem verlosen wir in den sozialen Medien zwei Eintritte inklusive Verpflegung. Was ihr dafür tun müsst? Seht ihr auf dem Instagram-Kanal der Südostschweiz. Roman Michel ist Leiter Sport. Er arbeitet als Sportreporter und -moderator bei TV Südostschweiz. Weiter schreibt er für die gemeinsame Sportredaktion der Zeitung Südostschweiz und suedostschweiz.ch. Roman Michel studierte Journalismus und Organisationskommunikation und arbeitet seit 2017 für die Medienfamilie Südostschweiz.

