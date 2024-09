Grosser Gast im HCD-Talk: Stellt hier eure Fragen an HCD-Verteidiger Sven Jung

Die Sommerpause ist vorbei. Das gilt für die Protagonisten auf dem Eis. Und auch für den HCD-Talk. Pünktlich zum Saisonstart kehrt der beliebte Podcast rund um den Schweizer Rekordmeister zurück. Alle zwei Wochen diskutieren unsere Experten über das aktuelle Geschehen rund um den Schweizer Rekordmeister.

Als Spezialgast dabei beim Restart am kommenden Donnerstag: HCD-Verteidiger Sven Jung. Der 29-Jährige gehört zu den dienstältesten Spielern im Kader des HCD, spielt seit neun Jahren ununterbrochen im Landwassertal. Im Frühling absolvierte Jung seine erste WM.

Was wollt ihr von Sven Jung wissen? Eure Fragen könnt ihr in der Kommentarfunktion stellen. Eine Auswahl davon finden den Weg in die Sendung.