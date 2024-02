Für die heisse Phase der Meisterschaft: HCD verpflichtet finnischen Stürmer

Im letzten Moment schlägt der HC Davos doch noch zu. Sechs Stunden vor dem Schliessen des Transferfensters verpflichten die Bündner für den Qualiendspurt und die die allfälligen Play-offs den finnischen Stürmer Aleksi Mustonen. Der 28-Jährige kommt vom finnischen Klub HPK Hämmeenlinna. In 561 Partien in der höchsten Liga in seiner Heimat realisierte Mustonen bisland 246 Skorerpunkte.

Mustonen dürfte beim HCD primär Ergänzungsspieler sein. Sportchef Jan Alston lässt sich in einer Medienmitteilung wie folgt zitieren: «Mit Aleksi haben wir für die entscheidende Phase der Meisterschaft eine Absicherung im Kader und sind so für allfällige Verletzungen gut gewappnet.» Weiter beschreibt Alston Mustonen als «agilen und wendigen» Offensivspieler, der sowohl im Zentrum als auch auf dem Flügel eingesetzt werden kann. Mustonen wird am Samstag in Davos eintreffen. Das Debüt ist also frühestens am Sonntagabend im Heimspiel gegen Lausanne möglich.