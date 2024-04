Er machte 870 Spiele für Davos: Diese HCD-Legende wird Sportchef in Visp

Davos und sonst nichts. Das galt in der Karriere von Sandro Rizzi lange. In der Saison 1996/97 wechselte der damals knapp 20-Jährige von St. Moritz zum HCD. 18 Jahre blieb er dem Klub als Spieler danach treu. Die Zahlen: beeindruckend. Fünf Meistertitel, fünf Siege am Spengler Cup. Total machte Rizzi 870 Ligapartien für Davos.

Auch nach seinem Rücktritt blieb Rizzi dem HCD in verschiedenen Funktionen erhalten. Arbeitete zu Zeiten von Arno Del Curto als Sportchef, sprang nach dessen Rücktritt interimistisch als Trainer ein und trainierte zuletzt die U15 des HCD.

Nun lässt der 45-Jährige Davos hinter sich. Und geht ins Wallis. Beim ambitionierten Swiss-Ligisten EHC Visp wird Rizzi Sportchef im Nachwuchs. Wie der Verein bekannt gibt, unterzeichnete der Engadiner einen Vertrag über drei Jahre und wird mit seiner Familie ins Oberwallis ziehen.