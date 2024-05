EHC Chur verlängert mit Duo und holt neuen Goalie – EHC Arosa präsentiert bekannten Namen

Trotz Sommerpause - beim EHC Chur ist einiges los. Nach der Gründung der Aktiengesellschaft, wird auch am Kader fleissig gearbeitet. Nun geben die Bündner bekannt: Maurin Tosio und Luca Wyss werden auch in der Swiss League für Chur stürmen. «Für einen erfolgreichen Start in der Swiss League ist es wichtig, auf bewährte Kräfte zählen zu können», freut sich Björn Gerhard, Head of Sports im Klub. Tosio verbrachte den Grossteil seiner Juniorenzeit in Chur, nach einem Abstecher zum Kantonsrivalen Arosa, kehrte der Stürmer 2021 in die Hauptstadt zurück.

Wyss stiess vor einem Jahr von Langenthal nach Chur. Der 25-jährige Stürmer bringt die Erfahrung von rund 250 Spielen in der Swiss League mit. In seiner ersten Saison in Chur erzielte er zehn Tore.

Goalie kommt von SCL Young Tigers

Weiter geben die Churer die Verpflichtung von Martin Neckar bekannt. Der 18-jährige Torhüter spielte zuletzt in der U20-Elit-Mannschaft der SCL Young Tigers. «Der Wechsel zu uns bietet Martin die Gelegenheit, seine Fähigkeiten auf höherem Niveau unter Beweis zu stellen und wertvolle Spielpraxis in der Swiss League zu sammeln», so Gerhard. Der tschechisch-französische Doppelbürger mit Schweizer Lizenz wird beim EHC Chur mit einer B-Lizenz spielen.