EHC Chur gewinnt Spitzenkampf - und verpflichtet Sohn von HCD-Legende

Drei Minuten und zehn Sekunden braucht er. Dann trifft er erstmals für seinen Klub. Im Powerplay, 1:0 im MHL-Spitzenkampf gegen Seewen. Er? Simon Marha. Marha? Genau. Sohn von HCD-Legende Josef Marha. Der Tscheche machte einst über 650 Spiele für den HC Davos. Wurde mit ihm fünf Mal Schweizermeister, gewann drei Mal den Spengler Cup.

2014 gab Josef Marha seinen Rücktritt bekannt. Jetzt ist der Name zurück in Graubünden. Kurz vor der Partie gegen Seewen gibt der EHC Chur die Verpflichtung Marhas bekannt. Der 20-Jährige kommt von Ambri-Piotta. Zuletzt war er an den Swiss-Ligisten Bellinzona ausgeliehen gewesen. In 38 Partien realisierte der Stürmer dabei 16 Skorerpunkte.