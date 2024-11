Drei Mal Zadina: Der HCD setzt sich im Charity Game 3:1 gegen Biel durch

Die erste gefährliche Aktion im Mittelabschnitt gehört den Bielern. Weil der Schuss «nur» an den Pfosten geht, führt der HCD weiterhin 1:0. Kurz darauf verpassen HCD-Topskorer Adam Tambellini und Tino Kessler (Pfosten) das 2:0. Danach ist das Spiel von Strafen geprägt, doch keines der beiden Teams schafft bei 4-gegen-4 oder in den Über- oder Unterzahlsituationen ein Tor. Das 2:0 für den HCD gibt es vor der zweiten Pause aber dennoch. Wieder ist es Zadina, welcher für den Davoser Treffer sorgt. Erst ist es vor Goalie Aeschlimann unübersichtlich, weil Zadina aber einen Pass abfangen kann, kann er – erneut alleine – auf den Bieler Torhüter losziehen.

Im letzten Drittel ist der HCD nahe am 3:0. Für einen kurzen Moment jubeln die Fans, bevor ein Bieler den Puck aus dem Goalieraum schiesst. Die Schiedsrichter schauen sich die Szene im Video nochmals an, es bleibt jedoch bei der 2:0-Führung. Nach rund zehn Minuten versucht es dann Calle Andersson mit einem Schuss ab dem Bullypunkt. Doch der Schuss landet problemlos im Bieler Fanghandschuh. Es bleibt aber nicht beim 2:0. Wieder ist es Zadina, der den Bieler Goalie bezwingen kann (51.). Nach dem Treffer nimmt Biel die Coach's Challenge, doch das Tor zählt und so spielt Davos zwei Minuten in Überzahl. Der HCD kann das Powerplay aber nicht nutzen uns es bleibt beim 3:0. In den verbleibenden Minuten ist es vor allem der EHC Biel, welcher den nächsten Treffer des abends sucht. Rund eine Minute vor der Schlusssirene muss Davos das 3:1 hinnehmen. Dennoch ist es für den HCD der erste Sieg in dieser Begegnung.