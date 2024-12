Der HCD verliert gegen den Angstgegner und hat einen neuen Stürmer an der Angel

Das Spiel

Ambri-Piotta kommt nach dem Auswärtssieg am Freitagabend beim Meister ZSC Lions mit viel Energie in die Partie. Die Tessiner sind in den ersten Minuten enorm aufsässig und setzen den HCD bei dessen Spielaufbau sofort unter Druck. Tim Heed (4.) und Philippe Maillet (5.) sind die ersten, die Luca Hollenstein im Davoser Tor prüfen. Bis auf der anderen Seite Gilles Senn nach dem Schuss von Matej Stransky ein erstes Mal wirklich gefordert ist, vergehen über zehn Minuten. Ein Crosscheck von Dario Wüthrich gegen Yannick Frehner bringt dem HCD dann eine fünfminütige Überzahlsituation. Wirklich zwingend ist der Leader dabei aber nicht. Tore fallen vor der ersten Pause nicht.

Im mittleren Abschnitt werden beide Mannschaften offensiver. Ambri-Topskorer Dominik Kubalik trifft in der 24. Minute aus spitzem Winkel den Pfosten. Dann entwischt Simon Knak in Unterzahl, scheitert aber an Senn (26.). Auf der anderen Seite zeichnet sich Hollenstein gegen Tommaso De Luca aus (31.). Ein schön vorgetragener Angriff bringt schliesslich in der 32. Minute das erste Tor. Inti Pestoni bringt das Heimtem nach einem feinen Querpass von Chris DiDomenico in Führung. Der Rest des Drittels gehört ganz den Tessinern. Sie sind energischer und entschlossener am Werk.

Auch nach der zweiten Pause ist Ambri zunächst dem 2:0 näher als der HCD dem Ausgleich. Ein Knaller von Kubalik prallt an die Latte (44.), dann klärt Hollenstein gegen Heed (47.). Filip Zadina hat nur Sekunden später nach dem Doppelpass mit Chris Egli das 1:1 auf dem Stock, Senn ist aber weiterhin hellwach. Ambri verteidigt den knappen Vorsprung mit grossem Einsatz, auch, als der HCD knapp fünf Minuten vor Schluss nochmals im Powerplay ran darf und Julius Honka in diesem den Aussenpfosten trifft. Just als Kubalik von der Strafbank zurückkehrt, pariert Senn glänzend gegen Adam Tambellini. Es ist die letzte gute Möglichkeit für die Bündner. Sie bleiben erstmals seit dem 24. September (0:7 bei den SCL Tigers) ohne Torerfolg und verlieren auch das dritte Duell in der laufenden Meisterschaft gegen den HC Ambri-Piotta. Saisonübergreifend ist es gegen diesen Gegner bereits die sechste Niederlage am Stück. Und auch die Tabellenführung ist futsch. Dies weil die ZSC Lions mit 5:2 in Lugano gewinnen. Beide Teams stehen jetzt mit 55 Punkten an der Spitze, die Lions haben aber zwei Partien weniger absolviert.

Die Top 3

Gilles Senn: Der Goalie ist nach seinem Wechsel von Davos zu Ambri wieder aufgeblüht und hat den Finnen Janne Juvonen als Nummer 1 verdrängt. Gegen sein Ex-Team hält er tadellos und feiert seinen ersten Shut-out für Ambri.

Luca Hollenstein: Der Davoser Torhüter pariert, was zu parieren ist, und stemmt sich von den Gästen am intensivsten gegen die Niederlage.

Dominik Kubalik: Er steht am Ursprung des 1:0 und trifft zweimal die Torumrandung – der Tscheche von Amrbi ist der auffälligste Feldspieler und stellt auch seine Landsleute beim HCD, Filip Zadina und Matej Stransky, in den Schatten.

So geht’s weiter

Am Sonntag folgt für den HCD der zweite Teil seines Tessiner Wochenende. Zu Hause treffen die Davoser auf den HC Lugano, das Spiel beginnt um 15.45 Uhr. Nächste Woche ist dann Nationalmannschaftspause.