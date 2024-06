Der eine kam vom Kantonsrivalen: EHC Chur verlängert mit Verteidigerduo

Der EHC Chur verlängert die Verträge mit den beiden Defensivspezialisten Serge Weber und Koren Winter um ein Jahr. Der 27-jährige Weber stiess im Laufe der vergangenen Saison vom Kantonsrivalen Arosa in die Hauptstadt. Und er bringt Swiss-League-Erfahrung mit: Von 2019 bis 2023 spielte Weber, der aus der Nachwuchsabteilung des EHC Kloten stammt, für den SC Langenthal in der zweithöchsten Liga der Schweiz.

Winter ist hingegen ein Churer Eigengewächs. Abgesehen von vier Saisons im Nachwuchs des HC Davos hat der 19-jährige Verteidiger stets beim EHC Chur gespielt. In der vergangenen Saison absolvierte Winter 30 Partien in der ersten Mannschaft, kam sporadisch auch noch in der U20 zum Einsatz.