Der EHC Chur lädt bei seinen Testspielen zu Bündner Derbys

Am 16. und 18. August nehmen die Churer an einem Turnier in Arosa teil. Dort messen sie sich zunächst mit dem HC Thurgau, ebenfalls aus der Swiss League, und zwei Tage später mit dem Gastgeber aus der MHL. In der Woche darauf geht die Mannschaft vom Trainerduo Jan und Reto von Arx ins Trainingslager in Vorarlberg. Dabei trägt sie am 22. August in Dornbirn ein Testspiel gegen den EC Bregenzerwald aus der Alps Hockey League aus und trifft zwei Tage später ebenfalls in Dornbirn auf den EHC Freiburg, der in Deutschland in der DEL2 spielt.

Zum Schluss seiner Testspielphase tritt der EHC Chur am 6. September nochmals zu Hause an. Der Gegner dabei ist erneut der EHC Arosa. Rund um dieses Duell veranstalten die Churer ihre Pre-Season-Party. Infos dazu sowie zum Ticketing in der Saisonvorbereitung gibt der EHC Chur demnächst bekannt.