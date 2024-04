«Davos wird immer einen Platz im Herzen haben» - dieser Ausländer gibt seinen HCD-Abschied bekannt

Bestätigt war es bislang noch nicht. Aber ganz überraschend kommt der Instagrampost von Dennis Rasmussen dann doch nicht. Nach drei Jahren in Davos verabschiedet sich der schwedische Stürmer auf der Social-Media-Plattform von der Schweiz. «Es war eine Ehre, drei Jahre in den Alpen gespielt zu haben», schreibt der 33-Jährige. Und dokumentiert seine Zeit beim HCD mit verschiedenen Fotos. Darunter etwa Impressionen vom Spengler-Cup-Triumph 2023. «Das ist eine unglaublich starke Erinnerung», schreibt Rasmussen dazu.

Eine andere: Die Geburt von Töchterchen Elise. «Davos wird immer jener Ort sein, an dem wir unser erstes Kind bekamen», so Rasmussen. «Darum wird Davos immer in unseren Herzen bleiben.»

Umgekehrt dürften sich auch die HCD-Fans noch einen Moment an Rasmussen erinnern. Der Stürmer bestritt 157 Spiele für die Bündner, realisierte dabei knapp 100 Skorerpunkte. Und gefiel auch mit seinen defensiven Qualitäten. Während seiner Zeit beim HCD war Rasmussen auch Teil des schwedischen Nationalteams.

Wie es mit Rasmussen weitergeht? Unklar. Zumindest offiziell. Der Schwede dürfte nach Jahren in den USA, Russland und in der Schweiz in seine Heimat zurückkehren.