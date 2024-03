Dank Auswärtssieg in Langenthal: EHC Chur kehrt in die Swiss League zurück

Arosa erzwingt Entscheidungsspiel

Kommts im Play-off-Halbfinal gar zum Bündner Derby? Möglich. Denn: Die Schanfigger gewinnen gegen Seewen mit 4:1, gleichen damit in der Serie auf 2:2 aus. Révész, Bandiera und Tschudi bringen das Heimteam bis zur Spielmitte mit 3:0 in Front. Nach dem Anschlusstreffer der Gäste trifft Russo im Schlussabschnitt im Powerplay zum Endstand. Am Dienstag kommts damit auswärts zur Belle.