Chur siegt nach Startschwierigkeiten, Arosas Strichkampf wird immer verrückter

Chur gelingt Comeback

Der EHC Chur feiert derweil beim 5:2 gegen Bülach den fünften Sieg in Folge und verteidigt damit seine Leaderposition in der Tabelle. Demuth bringt das Heimteam bereits nach rund drei Minuten in Führung. Ein gemütlicher Abend also für die Bündner? Denkste. Der Ausgleich fällt nur zehn Sekunden später – wobei Goalie Riesen nicht besonders glücklich aussieht. Und: Nach fünfeinhalb Minuten liegt Chur plötzlich mit 1:2 zurück. Pozzorini, mit seinem ersten Saisontreffer, bringt den Leader aber schon vor der ersten Pause wieder in die Spur zurück. In der Schlussphase des zweiten Drittels fällt schliesslich das 3:2. Der Schlussabschnitt ist dann geprägt von vielen Strafen (je drei auf beiden Seiten) sowie zwei Churer Toren: Halberstadt und Burkhalter (ins leere Tor) sorgen für das 5:2.

Am Samstag geht es für Chur zuhause gegen Frauenfeld weiter. Arosa trifft auf Bellinzona.