Chur holt sich den Qualisieg, Arosa steht mit eineinhalb Füssen in den Play-offs

Wichtiger Sieg für Arosa beim Schlusslicht

Eine Glanzleistung ist es nicht, was der EHC Arosa gegen Schlusslicht Bellinzona abliefert. Muss es auch nicht sein. Denn: Am Ende gibts drei Punkte und der Sprung über den Strich. Eine Runde vor Qualiende stehen die Schanfigger mit eineinhalb Füssen in den Play-offs. Zuerst zum Samstagsspiel: Krayem bringt das Heimteam nach knapp neun Minuten in Führung. Révész erhöht kurz nach der ersten Pause auf 2:0. Das wars dann auch schon in Sachen Toren. Arosa liegt in der Tabelle neu auf Rang 4, liegt nun vor der abschliessenden Partie in Seewen gar in der Poleposition im Kampf um das Play-off-Heimrecht. Damit die Bündner noch aus den direkten Play-off-Plätzen rausrutschen, müsste schon sehr viel schief gehen. Der Vorsprung auf den Siebten Thun beträgt drei Punkte. Kommt hinzu, dass Arosa das leicht bessere Torverhältnis hat. Die letzte Runde in der MHL wird am Mittwoch gespielt.