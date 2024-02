Beim Spiel gegen die ZSC Lions: HCD-Fans setzen sich gegen Armut ein

«In Graubünda schiint immer d Sunna» – unter diesem Motto organisiert die Fanszene Davos beim Heimspiel gegen die ZSC Lions vom Samstag verschiedene Aktionen gegen Armut in Graubünden. So wärmt sich der HCD etwa in speziellen Shirts ein, die im Anschluss versteigert werden. Zudem wurde ein Car organisiert, der von Armut betroffene Familien kostenlos ans Spiel bringt. An verschiedenen Orten wird rund um die Partie Geld gesammelt, in Zusammenarbeit mit der Winterhilfe Graubünden. «Armut macht sich auf ganz verschiedene Arten bemerkbar. Ob Kleider, Schulmaterial oder Vereinbeiträge für den Juniorensport – am härtesten trifft es die Kids», schreibt die Fanszene in einem Instagrampost.

Übrigens: Beim Spiel gegen den ZSC gibt es auch einen Single-Event. Singles erhalten einen speziellen Sektor – mit der Hoffnung, im Eisstadion die grosse Liebe zu finden.