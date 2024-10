Bei Ambühls Rekordspiel: Der HCD gewinnt zu Hause gegen Bern

Keine 30 Sekunden sind im ersten Drittel gespielt, da steht es 1:0 für den HC Davos. Via Rekordmann Andres Ambühl und Neuzugang Julius Honka kommt der Puck zu Matej Stransky. Und so führt der HCD nach 27 gespielten Sekunden erstmals gegen den SC Bern. Bis die Berner erstmals gefährliche Chancen vor dem Davoser Tor haben, vergehen fast zehn Minuten. Bis dahin sind es vor allem die Davoser, die den Berner Goalie Adam Reideborn immer wieder testen. Doch die Schüsse von Stransky (zwei Mal) und Rico Gredig gehen entweder am Tor vorbei oder Reideborn ist zur Stelle. Rund fünf Minuten vor der ersten Pause geht es den Davosern dann erstmals zu schnell. Austin Czarnik bedient Victor Ejdsell mit einem schönen Pass durch den Davoser Slot, sodass Letzterer nur noch den Stock hinhalten muss. Zur ersten Pause geht es also 1:1 – und mit einer Strafe gegen den SC Bern – in die Kabine.