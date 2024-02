Arosa verliert Play-off-Hauptprobe knapp, Chur siegt zum Qualischluss

Am Ende ist es eng. Doch es reicht. Weil Franches-Montagnes gegen Huttwil verliert, hat die Niederlage von Arosa gegen Seewen (0:1) keine Konsequenzen. Die Bündner halten sich am letzten Qualitag der MHL über dem Strich, stehen damit direkt in den Play-offs. Und treffen dort: auf Seewen!

So ist das Duell vom Mittwochabend quasi eine unverhoffte Hauptprobe. Eine ausgeglichene noch dazu. Der einzige Treffer fällt nach 23 Minuten, als Seewen nach einer Strafe gegen Laimbacher erstmals im Powerplay spielen darf. Danach gilt: Tore Fehlanzeige.

Übrigens: Sämtliche vier Direktduelle zwischen Arosa und Seewen in dieser Saison endeten mit bloss einem Tor Differenz. Drei Mal hiess der Sieger Seewen, einmal Arosa.