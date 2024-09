Vor Heimspielpremiere: So bist du beim exklusiven Talk mit Trainerduo von Arx dabei

Reto und Jan von Arx. Das sind zusammen knapp 2000 Spiele in der National League. Zwölf Meistertitel. Über ein Dutzend Siege am Spengler Cup. Seit drei Jahren arbeitet das Duo an der Bande des EHC Chur. Und bestreitet seine erste Saison in der Swiss League.

Nach dem 2:0 gegen Winterthur zum Start in die Meisterschaft treffen die Churer am Samstagabend (18.30 Uhr) im ersten Heimspiel auf Sierre. Die Gebrüder von Arx geben vor der Partie Einblick in ihre Arbeit - in einem exklusiven Talk in der Bar33 im Thomas-Domenig-Stadion. Moderiert wird der Talk von Roman Michel, Leiter Sport bei der «Südostschweiz». Los geht es um 17 Uhr.

Wie ihr dabei seid? Einfach genug früh im Stadion auftauchen. Die Plätze sind beschränkt.