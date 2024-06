Im zweiten Anlauf: Stefan Rogentin ist Sportler des Jahres

Newcomerin des Jahres 2024

Für Anuk Bärndli ist es ein ganz besonderer Abend: Die Skirennfahrerin feiert am Freitag nicht nur ihren 21. Geburtstag, sondern erhält auch die Auszeichnung zur Newcomerin des Jahres. Brändli wird Anfang Jahr Junioren-Weltmeisterin in der Team-Kombination. Und sichert sich im Slalom die Silbermedaille. Was viele nicht wussten: Brändli erlitt im vergangenen November während der Saisonvorbereitungen eine Gehirnerschütterung. In die Saison startete sie mit Kopfschmerzen und visuellen Störungen. Nun gehe es ihr aber «viel besser», sagt sie.