Biathletin Lea Meier: Bei der EM war sie plötzlich «ein neuer Mensch»

Am Ende, da sagt Lea Meier: «Wenn mir jemand zwei Top-10-Klassierungen im Einzel prophezeit hätte, ich hätte sofort unterschrieben.» Und doch, eine leise Enttäuschung ist nicht zu überhören, wenn die Prättigauerin über ihre Resultate an der am Sonntag zu Ende gegangenen Biathlon-EM im slowakischen Brezno spricht. Rang 8 im Sprint, Rang 10 in der Verfolgung. Heisst: in der europäischen Spitze – und doch hinter den Medaillen. Da passte der 6. Platz zum Abschluss der Titelkämpfe in Single-Mixed-Staffel zusammen mit Gion Stalder irgendwie perfekt ins Bild.