Chur gewinnt nach Rückstand – hier gibts das volle Testprogramm von HCD und Co.
Es geht wieder los auf dem Bündner Eis. Vor dem Ligastart Mitte September bereiten sich die Klubs aus der Region mit diversen Testspielen auf die Meisterschaft vor. Hier gibts das Vorbereitungsprogramm von Davos, Chur und Arosa – stets aktuell.
HC Davos (National League)
Freitag, 14. August (19.30 Uhr): EHC Arosa vs HC Davos
Donnerstag, 20. August (19.30 Uhr): Adler Mannheim (Deutschland) vs HC Davos
Samstag, 22. August (17.30 Uhr): HC Rytiri Kladno (Tschechien) vs HC Davos
Samstag, 29. August (18.00 Uhr): HC Lugano vs HC Davos
EHC Chur (Swiss League)
Donnerstag, 6. August (19.45 Uhr): EHC Chur vs EHC Wetzikon 4:1
Mittwoch, 12. August (19.00 Uhr): EHC Chur vs SCL Tigers
Dienstag, 25. August (20.00 Uhr): HC Thurgau vs EHC Chur
Samstag, 29. August (17.00 Uhr): EHC Chur vs Schwenninger Wild Wings (Deutschland)
4. bis 6. September: Hansjörg Brunner Memorial in Meran
Donnerstag, 10. September (19.00 Uhr): EHC Chur vs EHC Freiburg (Deutschland)
EHC Arosa (Swiss League)
Freitag, 14. August (19.30 Uhr): EHC Arosa vs HC Davos
Samstag, 15. August (19.15 Uhr): EHC Arosa vs Pikes EHC Oberthurgau
Samstag, 22. August (17.00 Uhr): EHC Basel vs EHC Arosa
Mittwoch, 26. August (20.00 Uhr): EC Bregenzerwald (Österreich) vs EHC Arosa
Samstag, 29. August (19.00 Uhr): EHC Olten vs EHC Arosa
Freitag, 11. September (19.45 Uhr): HC Thurgau vs EHC Arosa
Sonntag, 13. September (16.00 Uhr): EV Lindau Islanders (Deutschland) vs EHC Arosa