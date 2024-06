Run auf Europacup-Tickets: Tribüne für Broncos-Final innert vier Stunden ausverkauft

Europacupfinal? Zuhause? Was gibts schöneres. Am 22. Juni (19 Uhr) empfangen die Calanda Broncos die Danube Dragons aus Wien zum Endspiel der Central European Football League (CEFL). Am Mittwochmittag startete der Vorverkauf. Und schon nach vier Stunden melden die Verantwortlichen der Broncos: ausverkauft. Sämtliche Tribünentickets sind bereits weg. Am Mittwochabend öffnete schliesslich auch der Vorverkauf für die Stehplätze.

Erst am vergangenen Freitag hatten die Broncos erfahren, dass das CEFL-Finalspiel in Chur stattfinden wird. Die Organisation? Ein Kraftakt für den Klub.