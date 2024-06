Heimspiel im Final: Calanda Broncos greifen in Chur nach dem Europacup-Titel

Den Meister aus Dänemark ausgeschaltet. Danach den Meister aus Italien. Und zuletzt, im Halbfinal, auch noch den Meister aus Frankreich. Die Calanda Broncos stürmten in den vergangenen Wochen durch die Central European Football League (CEFL). Und treffen im Endspiel am 22. Juni auf die Danube Dragons aus Wien.

Nun ist bekannt: Das Finalspiel findet in Chur statt. Kurz nach dem Finaleinzug haben die Broncos ihr Interesse bei der CEFL angemeldet. Am Freitag kommt die frohe Botschaft. «Für uns ist das eine riesige Ehre», sagt Broncos-Vizepräsident Daniel Zinsli im Rahmen der Bündner Sportnacht. «Ein solcher Event hilft der Sportart in der ganzen Schweiz.»

Eine riesige Ehre. Aber auch eine riesige Herausforderung. Innert kürzester Zeit müssen die Verantwortlichen der Broncos den Event auf die Beine stellen. Die Anforderungen der CEFL sind hoch, die Infrastruktur im Temporärstadion in der Oberen Au in Chur nicht optimal. Seit Freitag läuft die Planung auf Hochtouren. Im Büro. Und auf dem Rasen sowieso.