Zwei Autos prallen frontal ineinander

Am Mittwochnachmittag hat sich auf der Hauptstrasse in Mitlödi ein Verkehrsunfall ereignet. Ein 84-jähriger Autofahrer war zwischen Glarus und Mitlödi unterwegs, als er aus noch ungeklärten Gründen die Kontrolle über sein Auto verlor. Dieses geriet über die Sicherheitslinie auf die Gegenfahrbahn und kollidierte frontal mit einem entgegenkommenden Auto. Dies teilte die Kantonspolizei Glarus am Donnerstag mit.

Wie es in der Medienmitteilung weiter heisst, kam der Wagen des 84-Jährigen in der Folge von der Fahrbahn ab, überschlug sich im angrenzenden Hang und kam auf der Wiese zum Stillstand. Dabei erlitt der Lenker unbestimmte Verletzungen. Die Ambulanz brachte ihn ins Kantonsspital Glarus. Der Lenker und der Beifahrer des entgegenkommenden Autos wurden beim Unfall leicht verletzt. Die beiden Fahrzeuge wurden total beschädigt. An der Strasseneinrichtung entstand Sachschaden. Als Folge des Unfalls kam es zwischen Glarus und Mitlödi während rund zwei Stunden zu Verkehrsbehinderungen. (red)