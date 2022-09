Vier alkoholisierte Autofahrer aus dem Verkehr gezogen

Gemäss der Stadtpolizei Chur wurden an unterschiedlichen Standorten drei Autofahrer kontrolliert und zur Anzeige gebracht. Alle drei Autofahrer waren stark alkoholisiert und mussten den Führerschein direkt abgeben.

Ebenfalls wurde am Sonntagmorgen ein Fahrzeugdiebstahl gemeldet. Das Fahrzeug konnte durch eine Patrouille der Stadtpolizei an der Fontanastrasse gesichtet werden. Der Fahrer wurde als fahrunfähig eingestuft, die Staatsanwaltschaft ordnete eine Blut- und Urinprobe an. (red)