Vermisster Zürcher tot aufgefunden

Der Mann wurde letztmals am Dienstag vor einer Woche in Wiesendangen/ZH gesehen. Angehörige meldeten ihn bei der Kantonspolizei Zürich als vermisst. Die Hinweise verdichteten sich, dass sich der Mann als Berggänger im Sardonagebiet aufhalten könnte. Bei einem von der Kantonspolizei Graubünden gemeinsam mit der Schweizer Luftwaffe durchgeführten Suchflug wurde der Mann am Dienstag vor 10 Uhr am Fusse des Surenjochs tot aufgefunden, wie aus einer Medienmitteilung hervorgeht. Aufgrund erster Erkenntnisse war er einige Tage zuvor über Felsen auf den Segnasgletscher hinuntergestürzt. Für die Such- und Bergungsarbeiten standen ein Helikopter der Schweizer Luftwaffe sowie einer der Swiss Helicopter im Einsatz. Spezialisten der Kantonspolizei Graubünden koordinierten den Einsatz und ermitteln gemeinsam mit der Staatsanwaltschaft Graubünden die Absturzursache. (red)