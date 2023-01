Rund 20 Einbrüche in Churer Wohnungen

Die Kantonspolizei Graubünden meldet rund 20 Fälle von Einschleiche- oder Einbruchdiebstählen im Januar in Chur. In den meisten Fällen habe sich die unbekannte Täterschaft in die Wohnobjekte eingeschlichen. In der Regel wurden Brieftaschen durchsucht und Bargeld sowie Debitkarten entwendet, wie es in einer Mitteilung heisst.

Unverschlossene Wohnungstüren

Die betroffenen Wohnungen hätten sich vielfach in Mehrfamilienhäusern befunden und die Täterschaft habe sie oft durch das unverschlossene Treppenhaus sowie die unverschlossene Wohnungstür betreten. In denjenigen Fällen, bei welchen in die Wohnungen gewaltsam eingebrochen wurde, geschah dies jeweils über einen Balkon respektive den Parterrebereich. In einem Fall hat sich gemäss den Erkenntnissen der Kantonspolizei Graubünden die Mieterin in der Wohnung befunden, als sich die Täterschaft einschlich.

Das rät die Kantonspolizei Graubünden:



- Das Abschliessen von Treppenhäusern sowie von Wohnungstüren kann bereits gegen diese Art von Diebstählen oder Einbrüchen schützen.

- Um den polizeilichen Spurenschutz und die Ermittlungshandlungen aktiv zu unterstützen, ist der Tatort bis zum Eintreffen der Polizei unberührt zu lassen.

- Verdächtige Feststellungen sind der Polizei über die Notrufnummer 117 mitzuteilen.

