Unbekannte brechen in Bürocontainer ein

In der Nacht von Samstag, 11. Juni auf Sonntag, 12.Juni, wurde am Feldbach in Mollis in einen Bürocontainer eingebrochen, wie die Kantonspolizei Glarus schreibt. Eine unbekannte Täterschaft habe sich durch eine Türe gewaltsamen Zutritt verschafft und den Container durchsucht.

Wie viel gestohlen wurde, sei noch unklar. Der Sachschaden beläuft sich aber auf mehrere hundert Franken. (red)

Hinweise im Zusammenhang mit dem Einbruchdiebstahl sind an die Kantonspolizei Glarus, Tel. 055 645 66 66, zu richten.