Skifahrer stirbt bei Sturz im Skigebiet Grüsch-Danusa

Ein 52-jähriger Skifahrer war gegen 13.35 Uhr als Vorderster einer Gruppe im Skigebiet Grüsch-Danusa von der Bergstation Schwänzelegg in Richtung Mittelstation unterwegs. Gemäss ersten Erkenntnissen der Kantonspolizei Graubünden stürzte der Skifahrer in einer langgezogenen Rechtskurve. Er wurde über den Pistenrand hinaus in ein Fangnetz geschleudert.

Der Mann erlitt schwere Verletzungen, wie die Kantonspolizei mitteilt. Personen aus der Skigruppe sowie der Pistenrettungsdienst der Bergbahnen leisteten sofort Erste Hilfe. Dennoch konnte die Rega-Ärztin nur noch den Tod des Mannes feststellen. Wie es heisst, wurde die Skigruppe vom Care Team Grischun betreut. (red)