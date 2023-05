44-Jähriger verliert die Kontrolle über seine Vespa

Ein 44-jähriger Töfffahrer war am Samstag gegen 14.30 Uhr unterwegs auf der Sernftalstrasse in Richtung Engi. Dies teilt die Kantonspolizei Glarus mit. Im Bereich der Schutzgalerie verlor er die Herrschaft über sein Töff und kam zu Fall. Dabei kollidierte der Töff mit einem Betonpfeiler. Beim Unfall wurde niemand verletzt, am Töff entstand jedoch erheblicher Sachschaden. (red)