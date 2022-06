Selbstunfall mit ausgeliehenem Töff

Wie die Kantonspolizei Glarus mitteilt, hat sich am Samstagabend gegen 19 Uhr ein Selbstunfall ereignet. Eine 17-jährige Töfffahrerin war unterwegs auf der Wiesestrasse in Niederurnen von der Windeggstrasse herkommend. Im Bereich der Einmündung in die Wiesenstrasse kollidierte sie mit einem parkierten Auto.

Die 17-Jährige verletzte sich beim Sturz leicht und musste ins Kantonsspital Glarus überführt werden. Wie die Kantonspolizei weiter mitteilt, hat die Fahrerin den Töff ausgeliehen und war nicht im Besitz eines gültigen Fahrausweises. Ebenfalls trug sie keinen Helm. Sowohl am Töff wie auch am Auto entstand Sachschaden. (red)