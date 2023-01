Kollision zweier Autos ohne Verletzte

Wie die Kantonspolizei Glarus mitteilt, ist es am Sonntagmittag zu einer Verkehrskollision gekommen. Eine 55-jährige Autofahrerin fuhr auf der Plattenaustrasse in Schwanden in Richtung Sernftalstrasse. An der Kreuzung der beiden Strassen wollte die Lenkerin nach links in Richtung Bahnhof Schwanden abbiegen. Dabei übersah sie laut Mitteilung das Auto einer 25-jährigen Frau. Diese fuhr von korrekt von links kommend. Es kam zur Kollision.

Bei der Kollision wurde niemand verletzt. Es entstand teils erheblicher Sachschaden an den Autos. (red)