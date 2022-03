Notrufe werden jetzt moderner entgegengenommen

Nach dreijähriger Planungs- und Bauzeit war es am Dienstag so weit: Die neue Kantonale Notrufzentrale (KNZ) der Kantonspolizei Glarus wurde im Reitbahngebäude in Glarus in Betrieb genommen. Und das erfolgreich, wie die Kantonspolizei in einer Mitteilung schreibt. Der Kanton verfüge damit über eine moderne KNZ mit neuster Technik.

Die alte Anlage aus den 1980-er Jahren befand sich im Dachstock des Polizeikommandos in Glarus und hatte räumlich und technisch ausgedient, wie es heisst. 2019 hatte der Regierungsrat deshalb beschlossen, dass Projekt einer neuen KNZ anzugehen. Ein neues Gebäude wurde gebaut, in dem alle technischen Installationen und ein angegliederter Führungsraum untergekommen sind. «Herzstück ist das Einsatzleitsystem, welches alle Systeme miteinander zentral verknüpft und die Arbeit der Disponenten der KNZ zielführend unterstützt», heisst es. (so)