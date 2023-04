Im Kerenzerbergtunnel: Unfall mit acht Autos sorgt für Stau

Um 10.38 Uhr am Karfreitag verunfallte ein 41-jähriger Autofahrer auf der Autobahn A3 unweit des Einfahrtsportals des Kerenzerbergtunnels bei Filzbach. Wie die Kantonspolizei Glarus mitteilt, war er auf der Überholspur im dichten Osterverkehr unterwegs. Als die Kolonne ins Stocken gekommen sei, habe er nicht mehr rechtzeitig bremsen können. Er kollidierte mit dem vor ihm fahrenden Auto, das dadurch in die Kolonne geschoben wurde. Sekunden später prallte das Auto eines 44-Jährigen in die bereits verunfallten Autos. Insgesamt acht Autos wurden durch die Kollisionen teilweise erheblich beschädigt, wie es heisst. Verletzt wurde niemand.

Stau und stockender Verkehr

Da am Unfallort Betriebsstoffe ausliefen, musste die Öl- und Chemiewehr aufgeboten werden. Wegen der Bergungs- und Reinigungsarbeiten und des Osterverkehrs kam es während mehrerer Stunden zu starken Verkehrsbehinderungen auf der A3 zwischen Reichenburg und Weesen sowie auf den angrenzenden Hauptstrassen.

Laut Mitteilung standen insgesamt 20 Einsatzkräfte der Feuerwehr und der Kantonspolizei Glarus sowie drei Abschleppfahrzeuge im Einsatz. (red)