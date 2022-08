Kleiner Unfall fordert glücklicherweise keine Verletzten

Spätabends am Mittwoch ist es auf der Rösslistrasse in Näfels zu einem Unfall gekommen. Wie die Kantonspolizei Glarus in einer Medienmitteilung vom Donnerstag schreibt, wollte ein Autofahrer von einem Parkplatz nach links in die Rösslistrasse einbiegen. Dabei übersah der 28-Jährige rechts ein vortrittsberechtigtes Auto, weshalb es zu einer Kollision kam. Beim Unfall wurde niemand verletzt. An den Autos entstand Sachschaden. (red)