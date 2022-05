Biker nach Selbstunfall am Kopf verletzt

Gegen 20.30 Uhr am Freitagabend erhielt die Kantonale Notrufzentrale in Glarus eine Meldung über einen Selbstunfall. Wie die Kantonspolizei Glarus mitteilt, handelte es sich um einen 56-jährigen Biker, der mit einer Gruppe unterwegs war. Auf der Strasse von Schwändi in Richtung Glarus nach der Verzweigung Zährütistrasse stürzte der Biker aus noch unbekannten Gründen in einer Linkskurve.

Wie es in der Mitteilung weiter heisst, war der Verunfallte mit Velohelm unterwegs. Trotzdem zog er sich unbestimmte Kopfverletzungen zu. Der 56-Jährige wurde mit der Ambulanz ins Kantonsspital in Glarus gebracht. (red)