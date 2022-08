Autofahrerin knallt in offene Autotüre

Eine Autofahrerin parkierte auf einem seitlichen Parkfeld an der Nebenstrasse in der Gerbi in Näfels. Sie öffnete daraufhin die linke hintere Fahrzeugtüre. Als eine Autofahrerin neben dem parkierten Wagen vorbeifuhr, kam es zu einer Kollision mit der geöffneten Türe, wie die Kantonspolizei Glarus mitteilt.

Die 63-Jährige Unfallfahrerin fuhr weiter und entfernte sich so von der Unfallstelle. Sie kontaktierte jedoch kurz darauf die Polizei. Es wurde eine Blut- und Urinprobe angeordnet. Beim Unfall wurde niemand verletzt. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden, wie es weiter heisst. (red)