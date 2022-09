Autofahrer kracht in Zaun

Ein 32-jähriger Autofahrer fuhr in der Nacht auf Donnerstag nach Bilten. Wie die Kantonspolizei Glarus mitteilt, kam der Lenker bei der Badstrasse in Niederurnen rechts vom Weg ab und fuhr in einen Zaun. Das Auto kam auf der angrenzenden Wiese zum Stillstand. Beim Unfall wurde niemand verletzt, allerdings wurde das Auto und der Zaun beschädigt. Beim Lenker wurde eine Blut- und Urinprobe angeordnet. (kapo)