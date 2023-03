Auto gerät auf Gegenfahrbahn und kollidiert mit Lieferwagen

Am Dienstag gegen 15 Uhr ereignete sich auf der Sernftalstrasse in Engi ein Autounfall. Laut einer Mitteilung der Kantonspolizei Glarus war ein Autofahrer in Richtung Elm unterwegs. In einer Linkskurve auf der Höhe «Höfliegg» geriet der 59-Jährige auf die Gegenfahrbahn. Dort kam es zu einer Kollision mit einem Lieferwagen, der talwärts fuhr.

Beim Unfall wurden der Autofahrer und die Lieferwagenfahrerin leicht verletzt, wie es weiter heisst. Sie wurden mit der Ambulanz ins Kantonsspital Glarus gebracht. Beide Fahrzeuge wurden total beschädigt. (red)