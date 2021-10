30-Jährige wird in Netstal Opfer eines Tötungsdelikts

Wie sich das Drama genau abgespielt hat, will noch niemand bestätigen. Was aber klar ist: In der Nacht auf Samstag wurde beim Bruggli in Netstal eine 30-jährige Frau tot in ihrem Auto aufgefunden. Sie wurde erschossen. Der 27-jährige mutmassliche Täter hat sich nach der Tat selbst bei der Polizei gemeldet und das Eintreffen der Polizisten in der Nähe des Tatorts abgewartet, wie der Erste Staatsanwalt Patrick Fluri gegenüber den «Glarner Nachrichten» bestätigt.