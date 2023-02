Martin Landolt tritt aus dem Landrat zurück und beendet seine politische Karriere 

25 Jahre lang sass Martin Landolt im Glarner Landrat – dabei politisierte er gleich in drei Parteien. Zuerst in der SVP, nach der Parteispaltung in der BDP und schliesslich nach deren Fusion mit der CVP in Die Mitte. Ende Mai tritt der 54-Jährige nun aus dem Kantonsparlament zurück. Da er im kommenden Herbst auch nicht mehr als Nationalrat kandidieren werde, sei es für ihn nun an der Zeit, Abschied von der Politik zu nehmen, begründet Landolt gemäss einer Mitteilung des Kantons seinen Rücktritt.