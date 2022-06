Worst Case abgewendet

Ein neues Wahlsystem in einem Kanton auf die Beine zu stellen, ist kein Kinderspiel. Vor allem nicht, wenn es wie in Graubünden unfreiwillig geschieht und somit zusätzlicher Zeitdruck herrscht. Unfreiwillig deshalb, weil das Bundesgericht im Jahr 2019 das damals aktuelle Wahlsystem teilweise für verfassungswidrig erklärt hatte. Damit musste der Kanton Graubünden in weniger als drei Jahren ein neues Wahlsystem auf die Beine stellen, welches möglichst viele Interessen abdeckt – was im vielschichtigen Graubünden einfacher gesagt als gemacht ist.