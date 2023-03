Gegner machen in Schänis mächtig Wind

Nun findet heute Dienstag am Abend in Schänis ein «Informationsanlass» statt. Aber nicht des Kantons. Dieser wird erst im April in die Region kommen. Vielmehr lädt der Verein Schänner Landschaftsschutz ein. Dieser hatte letzte Woche in der Gemeinde Flyer verteilt. Und sich auch erst letzte Woche gegründet, wie Präsident Hans Oberholzer sagt. Neben ihm gebe es drei weitere Gründungsmitglieder, alle aus Schänis. «Wir sind gestandene Leute und stehen hin mit unserem Namen», sagt Oberholzer. Weitere Interessierte hätten sich bereits gemeldet.