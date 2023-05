Sabine Steinmann tritt als Nationalratskandidatin für die SP an

Die SP steigt ins Rennen um den Glarner Nationalratssitz ein. Sabine Steinmann aus Oberurnen will Nachfolgerin von Martin Landolt (Die Mitte) werden, der im Herbst nicht mehr kandidiert. Am Dienstagabend hat die SP Steinmann einstimmig für die Nationalratswahlen nominiert, wie die Partei in einer Mitteilung schreibt. «Wir haben mit Sabine Steinmann eine sehr gute und geeignete Kandidatin, die für das Glarnerland nach Bern will. Ihre Haltung ist sozial und bodenständig. Das passt zu unserem Kanton», wird Parteipräsident Christian Büttiker in der Mitteilung zitiert.